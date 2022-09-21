Во Вьетнаме и Казахстане перестали принимать карты «Мир»
Банки ряда стран, которые ранее принимали российские карты «Мир», вслед за Турцией перестают работать с платежной системой, сообщают «Известия».
Как заявили во вьетнамском банке BIDV, принято решение не принимать карты платежной системы «Мир». При этом учреждение продолжает обслуживать карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.
В Народном банке Казахстана также не принимают карты «Мир». Теперь российские карты не обслуживаются ни через банкоматы, ни через терминалы.
В США назвали лучший способ избежать санкций для банков. Для этого банкам стоит отказаться от обслуживания российской платежной системы «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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