Во Вьетнаме и Казахстане перестали принимать карты «Мир»

Банки ряда стран, которые ранее принимали российские карты «Мир», вслед за Турцией перестают работать с платежной системой, сообщают «Известия».

В системе «Мир» прокомментировали трудности с обслуживанием карт в Турции

Как заявили во вьетнамском банке BIDV, принято решение не принимать карты платежной системы «Мир». При этом учреждение продолжает обслуживать карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.

В Народном банке Казахстана также не принимают карты «Мир». Теперь российские карты не обслуживаются ни через банкоматы, ни через терминалы.

В США назвали лучший способ избежать санкций для банков. Для этого банкам стоит отказаться от обслуживания российской платежной системы «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБанкиКазахстанБанковские Карты
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