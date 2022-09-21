Во Вьетнаме и Казахстане перестали принимать карты «Мир»

Как заявили во вьетнамском банке BIDV, принято решение не принимать карты платежной системы «Мир». При этом учреждение продолжает обслуживать карты Visa, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay.

В Народном банке Казахстана также не принимают карты «Мир». Теперь российские карты не обслуживаются ни через банкоматы, ни через терминалы.

В США назвали лучший способ избежать санкций для банков. Для этого банкам стоит отказаться от обслуживания российской платежной системы «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

