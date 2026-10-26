На протестах во Франции в выходные задержали более 1,4 тысячи человек

Свыше 1,4 тысячи человек задержали на массовых протестах во Франции в минувшую субботу. Об этом сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес в эфире радио RMC.

Политолог объяснил, почему французы жгут машины, а Макрон не останавливает их

Ранее во Франции прошли манифестации против роста стоимости жизни, их участниками стали более 400 тысяч человек, пишет RT.

Как отметил министр, по всей стране задержали 1435 протестующих. Более сотни из них были задержаны за хранение предметов, предназначенных для применения в качестве оружия - ножей, пиротехники, металлических шаров.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЗадержаниеПротестыФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры