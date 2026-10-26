На протестах во Франции в выходные задержали более 1,4 тысячи человек

Ранее во Франции прошли манифестации против роста стоимости жизни, их участниками стали более 400 тысяч человек, пишет RT.

Как отметил министр, по всей стране задержали 1435 протестующих. Более сотни из них были задержаны за хранение предметов, предназначенных для применения в качестве оружия - ножей, пиротехники, металлических шаров.



