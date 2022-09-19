В системе «Мир» прокомментировали трудности с обслуживанием карт в Турции

Обслуживание карт платежной системы «Мир» в иностранных банках будет зависеть от позиции самих кредитных организаций. Такое заявление сделали в системе, передает РИА Новости.

Турецкий Denizbank перестал выдавать лиры с карт «Мир»

Ранее турецкие Ishbank и Denizbank заявили о прекращении обслуживания российских карт «Мир» из-за возможных санкций США.

В четверг, 15 сентября, Минфин США опубликовал документ, в котором говорится о готовности властей страны вводить санкции за поддержку платежной системы «Мир» за российскими границами.

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Фото: facebook.com/mirpaycard
ТЕГИ:ТурцияКарта Мир
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