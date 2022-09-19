В системе «Мир» прокомментировали трудности с обслуживанием карт в Турции
Обслуживание карт платежной системы «Мир» в иностранных банках будет зависеть от позиции самих кредитных организаций. Такое заявление сделали в системе, передает РИА Новости.
Ранее турецкие Ishbank и Denizbank заявили о прекращении обслуживания российских карт «Мир» из-за возможных санкций США.
В четверг, 15 сентября, Минфин США опубликовал документ, в котором говорится о готовности властей страны вводить санкции за поддержку платежной системы «Мир» за российскими границами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru