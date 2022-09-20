Белый дом: Отказ банков от системы «Мир» является лучшим способом избежать санкций

В США назвали лучший способ избежать санкций для банков. Как заявили в американской администрации, для этого банкам стоит отказаться от обслуживания российской платежной системы «Мир».

Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность присоединиться к платежной системе «Мир»

Ранее ряд турецких банков заявили о прекращении обслуживания российских карт «Мир» из-за возможных санкций США.

В четверг, 15 сентября, Минфин США опубликовал документ, в котором говорится о готовности властей страны вводить санкции за поддержку платежной системы «Мир» за российскими границами.

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Фото: facebook.com/mirpaycard
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