Белый дом: Отказ банков от системы «Мир» является лучшим способом избежать санкций
В США назвали лучший способ избежать санкций для банков. Как заявили в американской администрации, для этого банкам стоит отказаться от обслуживания российской платежной системы «Мир».
Ранее ряд турецких банков заявили о прекращении обслуживания российских карт «Мир» из-за возможных санкций США.
В четверг, 15 сентября, Минфин США опубликовал документ, в котором говорится о готовности властей страны вводить санкции за поддержку платежной системы «Мир» за российскими границами.
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