В России семейную налоговую выплату получили более 1,5 млн человек

Семейную налоговую выплату в текущем году получили более 1,5 млн россиян. Об этом рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Лантратова рассказала, какие выплаты могут получить россияне с детьми

Как напомнила Голикова, мера поддержки была введена 1 июня, пишет RT.

«По состоянию на 1 октября 2026 года выплату уже получили более 1,5 миллиона человек», — указано в сообщении.

Ранее в Социальном фонде отметили, что получателями семейной налоговой выплаты в России стали 582 тысячи отцов.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыСемьяТатьяна Голикова

Горячие новости

Все новости

партнеры