В России семейную налоговую выплату получили более 1,5 млн человек
26 октября 202611:35
Юлия Савченко
Семейную налоговую выплату в текущем году получили более 1,5 млн россиян. Об этом рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера.
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