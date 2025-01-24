Во Франции заявили о проблемах с мобилизацией и нехваткой оружия на Украине
24 января 202500:17
Киев сталкивается не только с проблемой дезертирства, но и со сложностями в мобилизации и нехваткой оружия, сообщил телеканалу LCI глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
По его словам, Франция продолжит обучение военных Украины. Он указал, что необходимо наращивать военную мощь украинской армии.
Ранее глава Минобороны Франции подтвердил факт дезертирства 55 солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru