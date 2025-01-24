Во Франции заявили о проблемах с мобилизацией и нехваткой оружия на Украине

Киев сталкивается не только с проблемой дезертирства, но и со сложностями в мобилизации и нехваткой оружия, сообщил телеканалу LCI глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

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По его словам, Франция продолжит обучение военных Украины. Он указал, что необходимо наращивать военную мощь украинской армии.

Ранее глава Минобороны Франции подтвердил факт дезертирства 55 солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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