Слова Трампа назвали «пинком под зад» Евросоюзу
22 января 202501:31
Слова американского лидера Дональда Трампа на инаугурации о тратах стран Североатлантического альянса на оборону могут стать «пинком под зад» для Европы, чтобы заняться автономностью обороны Европейского союза, заявил радиостанции France Inter министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
По его словам, жесткие слова президента США могут привести к «шоку и осознанию».
Во время инаугурации Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить на оборонные расходы 5% ВВП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru