Слова Трампа назвали «пинком под зад» Евросоюзу

Слова американского лидера Дональда Трампа на инаугурации о тратах стран Североатлантического альянса на оборону могут стать «пинком под зад» для Европы, чтобы заняться автономностью обороны Европейского союза, заявил радиостанции France Inter министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Лукашенко высказался о поведении Трампа на инаугурации

По его словам, жесткие слова президента США могут привести к «шоку и осознанию».

Во время инаугурации Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить на оборонные расходы 5% ВВП.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НАТОЕвросоюзИнаугурацияСШАДональд Трамп

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