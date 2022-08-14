Во Франции заявили о полной неэффективности антироссийских санкций
Введя ограничительные меры против России, Европа ударила по себе самой, пишет журналист французского издания Agoravox Кальман Шнур.
Он привел заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра от 1 марта 2022 года, по словам которого, антироссийские санкции «до ужаса» эффективны и пообещал вести тотальную экономическую войну с Москвой. Шнур напомнил, что с того момента курс рубля укрепился, хотя на момент заявления Ле Мэра, спустя неделю с начала спецоперации России на Украине, он существенно ослаб к мировым валютам. Так, если в феврале за него давали 1,2 евроцента, то в начале марта — 0,61. В июне курс рубля вырос до 1,8 евроцента.
Такое укрепление российской национальной валюты произошло после того, как Россия перешла на рубли в расчетах за газ с недружественными странами. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос.
«Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!», — написал журналист. «Мы уже дожили до того, что выражение "голодные бунты" касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?», — задался вопросом Шнур.
По его словам, Франция «катится в пропасть» вместе со всем Евросоюзом.
Напомним, страны Европы, оставшиеся без российского газа и находящиеся в энергетическом кризисе, могут оказаться в еще более серьезной ситуации из-за засухи и обмеления рек. Если начнутся перебои с поставками, это еще более отразится на ценах на товары первой необходимости в Евросоюзе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- Адвокат Трампа заявлял об отсутствии у политика секретных документов
- СМИ: энергетический кризис в Европе усугубился климатическим
- Автору «Гарри Поттера» Джоан Роулинг пригрозили убийством
- В Белоруссии из-за крушения аэроплана погибла два человека
- Более 170 человек эвакуировали с судна в Черном море
- Арестовали нападавшего на писателя Рушди
- Украина обстреляла механический завод в Донецке
- США подтвердили обстрелы Крыма украинской стороной
- Через Индию экспортируют нефтепродукты из российской нефти
- В России побит рекорд покупки рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru