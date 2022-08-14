Во Франции заявили о полной неэффективности антироссийских санкций

Он привел заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра от 1 марта 2022 года, по словам которого, антироссийские санкции «до ужаса» эффективны и пообещал вести тотальную экономическую войну с Москвой. Шнур напомнил, что с того момента курс рубля укрепился, хотя на момент заявления Ле Мэра, спустя неделю с начала спецоперации России на Украине, он существенно ослаб к мировым валютам. Так, если в феврале за него давали 1,2 евроцента, то в начале марта — 0,61. В июне курс рубля вырос до 1,8 евроцента.

Такое укрепление российской национальной валюты произошло после того, как Россия перешла на рубли в расчетах за газ с недружественными странами. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос.

«Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!», — написал журналист. «Мы уже дожили до того, что выражение "голодные бунты" касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?», — задался вопросом Шнур.

По его словам, Франция «катится в пропасть» вместе со всем Евросоюзом.

Напомним, страны Европы, оставшиеся без российского газа и находящиеся в энергетическом кризисе, могут оказаться в еще более серьезной ситуации из-за засухи и обмеления рек. Если начнутся перебои с поставками, это еще более отразится на ценах на товары первой необходимости в Евросоюзе.

