СМИ: энергетический кризис в Европе усугубился климатическим
Страны Европы, оставшиеся без российского газа и находящиеся в энергетическом кризисе, могут оказаться в еще более серьезной ситуации из-за засухи и обмеления рек, сообщает Bloomberg.
Это может еще больше ограничить поставки жизненно необходимых товаров в ряд европейских стран. По данным правительства Германии, уровень воды в Рейне может упасть до критических 30 сантиметров уже к 15 августа. По крупнейшей реке в Западной Европе перевозят от топлива и химикатов до бумажной продукции и зерна. Если начнутся перебои с поставками, это еще более отразится на ценах на товары первой необходимости в Евросоюзе. Компании пытаются перевозить больше грузов по железной дороге.
Кроме того, в Италии засуха стала причиной обмеления самого большого озера страны – Гарда.
Напомним, цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных уровней из-за роста спроса и ограничения предложения на фоне жаркой погоды. Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции.
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