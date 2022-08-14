СМИ: энергетический кризис в Европе усугубился климатическим

Это может еще больше ограничить поставки жизненно необходимых товаров в ряд европейских стран. По данным правительства Германии, уровень воды в Рейне может упасть до критических 30 сантиметров уже к 15 августа. По крупнейшей реке в Западной Европе перевозят от топлива и химикатов до бумажной продукции и зерна. Если начнутся перебои с поставками, это еще более отразится на ценах на товары первой необходимости в Евросоюзе. Компании пытаются перевозить больше грузов по железной дороге.

Кроме того, в Италии засуха стала причиной обмеления самого большого озера страны – Гарда.

Напомним, цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных уровней из-за роста спроса и ограничения предложения на фоне жаркой погоды. Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции.

