Во Франции упрекнули ЕС в нежелании поставлять Украине ЗРК Patriot

Франция, Великобритания, Испания, Польша и Нидерланды не желают передавать Украине из собственных запасов зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

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Авторы материала отметили, что страх передачи средств ПВО на Украину со стороны Польши объясняется нахождением страны поблизости от России и Белоруссии.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на страны Евросоюза за то, что те тратят на помощь Украине меньше, чем Вашингтон.

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