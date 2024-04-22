Во Франции упрекнули ЕС в нежелании поставлять Украине ЗРК Patriot
22 апреля 202408:46
Франция, Великобритания, Испания, Польша и Нидерланды не желают передавать Украине из собственных запасов зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Авторы материала отметили, что страх передачи средств ПВО на Украину со стороны Польши объясняется нахождением страны поблизости от России и Белоруссии.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на страны Евросоюза за то, что те тратят на помощь Украине меньше, чем Вашингтон.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru