Трамп заявил, что США выделили Украине на $100 млрд больше, чем Европа

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза за то, что они тратят на помощь Украине меньше, чем Соединенные Штаты. Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, Вашингтон выделил Киеву на $100 млрд больше, чем Европа и задался вопросом, почему Евросоюз не может уравнять сумму вложенных в Киев средств.

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При этом США сегодня рассматривают возможность предоставить Израилю вооружения на сумму свыше $1 млрд. Об этом пишет Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон может заключить новые контракты на поставку оружия Израилю, в том числе военной техники, боеприпасов для танков, минометных снарядов.

Как ожидается, поставки оружия дополнят сделку о военной помощи, которую рассматривает Конгресс, и станут одними из крупнейших поставок Тель-Авиву с момента обострения конфликта в секторе Газа в октябре, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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