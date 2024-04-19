Трамп заявил, что США выделили Украине на $100 млрд больше, чем Европа
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза за то, что они тратят на помощь Украине меньше, чем Соединенные Штаты. Об этом он написал в соцсетях.
По его словам, Вашингтон выделил Киеву на $100 млрд больше, чем Европа и задался вопросом, почему Евросоюз не может уравнять сумму вложенных в Киев средств.
При этом США сегодня рассматривают возможность предоставить Израилю вооружения на сумму свыше $1 млрд. Об этом пишет Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон может заключить новые контракты на поставку оружия Израилю, в том числе военной техники, боеприпасов для танков, минометных снарядов.
Как ожидается, поставки оружия дополнят сделку о военной помощи, которую рассматривает Конгресс, и станут одними из крупнейших поставок Тель-Авиву с момента обострения конфликта в секторе Газа в октябре, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что США выделили Украине на $100 млрд больше, чем Европа
- Дуров анонсировал появление криптовалюты в Telegram
- Власти Оренбуржья освободили от транспортного налога владельцев утонувших машин
- СМИ: ФСБ задержала москвича за распространение вредоносного ПО
- СМИ: В России начали разработку сериала-байопик про Михаила Жванецкого
- Цены на размещение в Сочи в первом квартале 2024 года выросли на 17%
- СМИ: Киностудии Sony и Paramount в скором времени могут объединиться
- Путин и Алиев встретятся в Москве 22 апреля
- Рыбный союз: Поставки семги в Россию за пять лет упали почти вдвое
- Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru