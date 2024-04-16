Боррель заявил о невозможности создать «Железный купол» для Украины
Запад не сможет оказать Украине такую же, как и Израилю, помощь в защите от беспилотников из-за «совершенно других» обстоятельств. Об этом по итогам видеоконференции глав МИД государств Евросоюза заявил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщило агентство РИА Носости.
По его словам, антиизраильские атаки со стороны Израиля происходили над базами Иордании, Британии, США и Франции, это и спровоцировало указанные страны на реакцию в рамках самообороны. Поскольку на Украине нет этих баз, такая же помощь не может быть оказана.
Более того, подчеркнул Боррель, долгие годы Израиль выстраивал систему противоракетной обороны «Железный купол». Построить такой купол для Украины в кратчайшие сроки не представляется возможным даже при наличии средств, заявил он.
Ранее Боррель заявил, что Европейский союз поддерживает Киев не из любви к украинцам, а в собственных интересах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru