Во Франции пассажир поезда избил контролера после просьбы надеть маску

35-летний пассажир поезда отказался надевать маску. Затем контролер предупредил его о штрафе в 135 евро. После чего работник железнодорожного транспорта был избит.

Пострадавшего доставили в больницу Авиньона с легкими травмами, нападавший был взят под стражу.

Из-за инцидента поезд опоздал на 40 минут, также было изменено расписание двух следующих поездов.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отверг японский опыт борьбы с COVID-нарушителями.

