Во Франции пассажир поезда избил контролера после просьбы надеть маску
В поезде Париж-Ницца произошло нападение на контролера. Как сообщает издание France Bleu, инцидент случился из-за требования надеть медицинскую маску.
35-летний пассажир поезда отказался надевать маску. Затем контролер предупредил его о штрафе в 135 евро. После чего работник железнодорожного транспорта был избит.
Пострадавшего доставили в больницу Авиньона с легкими травмами, нападавший был взят под стражу.
Из-за инцидента поезд опоздал на 40 минут, также было изменено расписание двух следующих поездов.
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