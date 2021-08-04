Во Франции пассажир поезда избил контролера после просьбы надеть маску

В поезде Париж-Ницца произошло нападение на контролера. Как сообщает издание France Bleu, инцидент случился из-за требования надеть медицинскую маску.

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35-летний пассажир поезда отказался надевать маску. Затем контролер предупредил его о штрафе в 135 евро. После чего работник железнодорожного транспорта был избит.

Пострадавшего доставили в больницу Авиньона с легкими травмами, нападавший был взят под стражу.

Из-за инцидента поезд опоздал на 40 минут, также было изменено расписание двух следующих поездов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФранцияЗащитная маска
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