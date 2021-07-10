Биолог оценил вероятность заразиться штаммом «дельта» без маски
Риск заражения «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции возрастает вдвое, если не использовать защитную маску. Об этом заявил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По словам ученого, у нового штамма репродуктивное число около пяти, поэтому эта разновидность вируса распространяется быстрее. Для сравнения, репродуктивное число прежнего варианта коронавируса было около трех.
«Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта», — цитирует Нетесова РИА Новости.
Ученый добавил, что первый вариант COVID-19 также распространялся на улице, поэтому использование средств индивидуальной защиты было необходимо.
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