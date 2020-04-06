Суд оштрафовал Иисуса с Патриарших прудов, задержанного из-за выгула собаки
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей жителя Москвы Иисуса Воробьева, которого полицейские задержали за выгул собаки в сквере на Патриарших прудах и обвинили в нарушении режима самоизоляции. На мужчину был составлен протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов, передает РИА Новости.
Адвокат Воробьева Олег Елисеев заявил, что согласует с подзащитным вопрос обжалования. По его мнению, никакого нарушения не было: сквер не числится как закрытое для прогулок место.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой