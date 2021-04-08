Во Франции объяснили отказ властей от «Спутника V»

Лидер французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, заявил, что российская вакцина от коронавируса не используется во Франции, потому что этому мешает Германия.

Он отметил, что в ЕС сейчас все решает Германия, поэтому Франция просто не может взять и сказать – «с нас достаточно, мы хотим, чтобы российская вакцина срочно поставлялась сюда».

При этом, по его словам, в ноябре прошлого года делегация Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса посетила Москву для обсуждения вопросов сотрудничества в области производства вакцин от COVID-19 и пришла к выводу об эффективности вакцины «Спутник V».

Как сообщалось ранее, немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания вслед за Баварией заявила о намерении заключить меморандум о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения земли Гарри Главе. По его словам, регион планирует самостоятельную закупку более 1 млн доз препарата.

При этом производство российской вакцины «Спутник V» может начаться в баварском Иллертиссене уже в текущем году

Власти Германии также готовятся к предварительным переговорам с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник.

