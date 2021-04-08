ФРГ проведёт предварительные переговоры о поставке «Спутника V»

Власти Германии готовятся к предварительным переговорам с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Спутник V» надежнее. Инфекционист сравнил российские вакцины от COVID-19

Еврокомиссия заявила министрам здравоохранения стран ЕС, что Евросоюз не планирует пока вести переговоры и заключать предварительный контракт с РФ о возможных будущих поставках, как это происходило с вакцинами из других стран.

После этого министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что Берлин начнет предварительные обсуждения с Москвой о двустороннем соглашении для обеспечения поставок.

Тем временем, препарат специфического иммуноглобулина для лечения коронавируса "КОВИД-глобулин", 2 апреля получил разрешение на проведение клинических испытаний. Об этом сообщили Интерфаксу в столичном департаменте здравоохранения.

Испытания стартуют в ближайшее время на базе стационаров департамента здравоохранения города Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:СпутникВакцинаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры