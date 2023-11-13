Во Франции намерены отказаться от передачи Киеву вооружений

Париж намерен отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов, сообщил телеканалу LCI глава вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

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По его словам, французские власти намерены заставить Украину покупать новые вооружения у предприятий Франции за счет специально выделенных на это средств. Речь идет о новых гаубицах. Как указал Лекорню, сославшись на парламентский доклад, размер военной помощи Парижа Украине достигает €3 млрд.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы. Новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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