По его словам, французские власти намерены заставить Украину покупать новые вооружения у предприятий Франции за счет специально выделенных на это средств. Речь идет о новых гаубицах. Как указал Лекорню, сославшись на парламентский доклад, размер военной помощи Парижа Украине достигает €3 млрд.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы. Новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

