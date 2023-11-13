Во Франции намерены отказаться от передачи Киеву вооружений
Париж намерен отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов, сообщил телеканалу LCI глава вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
По его словам, французские власти намерены заставить Украину покупать новые вооружения у предприятий Франции за счет специально выделенных на это средств. Речь идет о новых гаубицах. Как указал Лекорню, сославшись на парламентский доклад, размер военной помощи Парижа Украине достигает €3 млрд.
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы. Новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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