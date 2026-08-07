Гендиректор «ИжАвиа» заявил, что увольняется
Генеральный директор авиакомпании «ИжАвиа» Александр Синельников объявил о своем уходе с поста.
Он занимал свою должность с 2018 года. «Завтра мой последний день в «Ижавиа», меня попросили и я написал заявление об увольнении. Благодарен судьбе за эти прекрасные 8 лет. Остаюсь на связи», – указал руководитель компании в Telegram.
Ранее Синельников заявил, что к «Ижавиа» достаточно ресурсов для выполнения всех обязательств, несмотря на потерю права осуществлять авиаперевозки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе