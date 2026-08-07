Гендиректор «ИжАвиа» заявил, что увольняется

Генеральный директор авиакомпании «ИжАвиа» Александр Синельников объявил о своем уходе с поста.

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Он занимал свою должность с 2018 года. «Завтра мой последний день в «Ижавиа», меня попросили и я написал заявление об увольнении. Благодарен судьбе за эти прекрасные 8 лет. Остаюсь на связи», – указал руководитель компании в Telegram.

Ранее Синельников заявил, что к «Ижавиа» достаточно ресурсов для выполнения всех обязательств, несмотря на потерю права осуществлять авиаперевозки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новость
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