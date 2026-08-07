СМИ: США просили Россию освободить осужденного американца Гилмана
Американские власти просили Москву освободить американца Роберта Гилмана, осужденного за насилие в отношении представителя власти, сообщает Reuters.
Госсекретарь США Марко Рубио упоминал об этом на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля. Госдеп обеспокоен состоянием здоровья своего гражданина.
По данным агентства, 32-летнего американца в июне текущего года перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора. Заключенный не может самостоятельно передвигаться и питается через зонд.
17 января 2022 года американца в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда «Сухуми — Москва» за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Там он напал на сотрудника МВД. Его осудили на 4,5 года колонии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе