СМИ: США просили Россию освободить осужденного американца Гилмана

Американские власти просили Москву освободить американца Роберта Гилмана, осужденного за насилие в отношении представителя власти, сообщает Reuters.

Госсекретарь США Марко Рубио упоминал об этом на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля. Госдеп обеспокоен состоянием здоровья своего гражданина.

По данным агентства, 32-летнего американца в июне текущего года перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение гражданского медучреждения в состоянии диссоциативного ступора. Заключенный не может самостоятельно передвигаться и питается через зонд.

17 января 2022 года американца в состоянии алкогольного опьянения после жалоб пассажиров сняли с поезда «Сухуми — Москва» за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Воронежа. Там он напал на сотрудника МВД. Его осудили на 4,5 года колонии.

