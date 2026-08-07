В Таиланде при стрельбе в школе погибли два человека

ЧП произошло в провинции Нонтхабури. По данным СМИ, стрельбу открыл ученик школы. В результате были ранены не менее 20 человек.

По данным государственного телеканала Thai PBS, во время стрельбы погибли два человека.

Как сообщила полиция, погибшие - учителя средней школы. Предварительно, нападавший покончил с собой.

Ранее в городе Твин-Фолс в США неизвестный открыл стрельбу возле ресторана, погибли трое, пишет 360.ru.

