Число пенсионеров в России составило почти 40,5 млн
Количество пенсионеров в России составляет более 40 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
По состоянию на 1 июля на учете в системе ведомства числилось 40,475 млн пенсионеров.
Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал о 9,3 млн работающих пенсионеров, которых затронул перерасчет страховых пенсий в августе 2026 года, пишет 360.ru.
Между тем СМИ сообщили, что в России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой, фундамент которой станут корпоративные пенсии и взносы работодателей.
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