Число пенсионеров в России составило почти 40,5 млн

Количество пенсионеров в России составляет более 40 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

По состоянию на 1 июля на учете в системе ведомства числилось 40,475 млн пенсионеров.

Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал о 9,3 млн работающих пенсионеров, которых затронул перерасчет страховых пенсий в августе 2026 года, пишет 360.ru.

Между тем СМИ сообщили, что в России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой, фундамент которой станут корпоративные пенсии и взносы работодателей.

