Трое иностранцев обокрали пассажиров рейса «Уральских авиалиний»

При попытке задержания подозреваемые устроили потасовку на борту. Один из злоумышленников попался в тот момент, когда последние пассажиры рейса заходили в самолёт и стояли в проходе. Девушка обнаружила, что у неё пропали деньги из ручной клади. По ее словам, вместо пачки наличных внутри лежал муляж. Она указала бортпроводникам на вора, после чего в салоне вспыхнула потасовка.

По словам очевидцев, трое мужчин азиатской внешности летели без зарегистрированного багажа и ручной клади. Они успели похитить деньги у нескольких пассажиров. Бортпроводники вызвали сотрудников полиции, которые вывели троих подозреваемых из лайнера, после чего проверили вещи и багаж пассажиров. Спустя почти полтора часа задержки самолёт отправился в Стамбул без предполагаемых воров.

Ранее стало известно, что три рейса Turkish Airlines не могут вылететь из Москвы в Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

