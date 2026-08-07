Трое иностранцев обокрали пассажиров рейса «Уральских авиалиний»

Трое иностранных граждан обокрали пассажиров рейса «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Стамбул, сообщает Baza.

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При попытке задержания подозреваемые устроили потасовку на борту. Один из злоумышленников попался в тот момент, когда последние пассажиры рейса заходили в самолёт и стояли в проходе. Девушка обнаружила, что у неё пропали деньги из ручной клади. По ее словам, вместо пачки наличных внутри лежал муляж. Она указала бортпроводникам на вора, после чего в салоне вспыхнула потасовка.

По словам очевидцев, трое мужчин азиатской внешности летели без зарегистрированного багажа и ручной клади. Они успели похитить деньги у нескольких пассажиров. Бортпроводники вызвали сотрудников полиции, которые вывели троих подозреваемых из лайнера, после чего проверили вещи и багаж пассажиров. Спустя почти полтора часа задержки самолёт отправился в Стамбул без предполагаемых воров.

Ранее стало известно, что три рейса Turkish Airlines не могут вылететь из Москвы в Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/UralAirlines
ТЕГИ:ТурцияТуризмАвиацияУральские Авиалинии

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