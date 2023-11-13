СМИ: На Украине началась новая фаза конфликта

На фоне наращивания Россией боевой мощи и переводом экономики страны «на военные рельсы» новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Киева, пишет издание. При этом на передовые позиции ВСУ иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников.

При этом российские власти наладили производство большого количества ударных беспилотников, ракет и танков.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен дозвониться до экс-главы США Дональда Трампа, чтобы провести переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

