СМИ: На Украине началась новая фаза конфликта
Украинские военнослужащие жалуются на нехватку боеприпасов и живой силы, сообщает The Wall Street Journal.
На фоне наращивания Россией боевой мощи и переводом экономики страны «на военные рельсы» новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Киева, пишет издание. При этом на передовые позиции ВСУ иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников.
При этом российские власти наладили производство большого количества ударных беспилотников, ракет и танков.
Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен дозвониться до экс-главы США Дональда Трампа, чтобы провести переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru