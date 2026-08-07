В Екатеринбурге загорелся логистический объект Wildberries
Возгорание началось на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.
«На логистическом объекте... работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание», - указано в заявлении.
Сотрудников заблаговременно эвакуировали.
Компания предупредила об ограничении приема текущих поставок, их перенаправляют на другие объекты.
Ранее в Тверской области фасад логистического комплекса Wildberries получил повреждения после атаки ВСУ, пишет 360.ru.
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