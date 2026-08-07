СМИ: Акулы вплотную подобрались к Владивостоку

Хищников заметили возле острова Русский, расположенного в 36 км от столицы Приморского края. Один из отдыхающих встретил акулу недалеко от острова, в бухте Филипповского. Парень на гидроцикле попытался отогнать рыбу подальше от берега, но она продолжила плыть к берегу.

Акул всё чащ стали замечать в Приморье с конца мая, это связывают с резким потеплением воды. Их размеры достигают 2,5 метра. Местные относят их к семейству сельдевых акул, которые якобы не опасны для человека.

Одну трёхметровую акулу выловили в районе острова Путянин, ещё нескольких, но поменьше, встречали у Находки и Холмска.

Ранее выпрыгивающую из воды акулу заметили возле Владивостока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

