СМИ: Акулы вплотную подобрались к Владивостоку
Акулы вплотную подобрались к Владивостоку, сообщает Shot.
Хищников заметили возле острова Русский, расположенного в 36 км от столицы Приморского края. Один из отдыхающих встретил акулу недалеко от острова, в бухте Филипповского. Парень на гидроцикле попытался отогнать рыбу подальше от берега, но она продолжила плыть к берегу.
Акул всё чащ стали замечать в Приморье с конца мая, это связывают с резким потеплением воды. Их размеры достигают 2,5 метра. Местные относят их к семейству сельдевых акул, которые якобы не опасны для человека.
Одну трёхметровую акулу выловили в районе острова Путянин, ещё нескольких, но поменьше, встречали у Находки и Холмска.
Ранее выпрыгивающую из воды акулу заметили возле Владивостока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска