Экс-глава Mind Money признала вину в хищении 7 млрд рублей
Бывший гендиректор брокера Mind Money Хандошко признала вину по делу о мошенничестве, сообщает РБК.
В обвинении речь идет о хищении около 30 млн акций МТС. Их общая стоимость - 7,1 млрд руб. При расследовании Хандошко дала показания об обстоятельствах преступления и других участниках схемы.
Уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве следственное управление ФСБ завело 20 мая в отношении неустановленных лиц. Как полагает следствие, фигуранты «дела брокеров» обманом получили право на принадлежащие потерпевшему приблизительно 30 млн акций ПАО «МТС».
Ранее стало известно, что бывшего зама Набиуллиной объявили в розыск по делу о хищении 4 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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