Экс-глава Mind Money признала вину в хищении 7 млрд рублей

В обвинении речь идет о хищении около 30 млн акций МТС. Их общая стоимость - 7,1 млрд руб. При расследовании Хандошко дала показания об обстоятельствах преступления и других участниках схемы.

Уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве следственное управление ФСБ завело 20 мая в отношении неустановленных лиц. Как полагает следствие, фигуранты «дела брокеров» обманом получили право на принадлежащие потерпевшему приблизительно 30 млн акций ПАО «МТС».

Ранее стало известно, что бывшего зама Набиуллиной объявили в розыск по делу о хищении 4 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

