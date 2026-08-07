Экс-глава Mind Money признала вину в хищении 7 млрд рублей

Бывший гендиректор брокера Mind Money Хандошко признала вину по делу о мошенничестве, сообщает РБК.

Бывший белгородский вице-губернатор получил 20 лет за хищения на «зубах дракона»

В обвинении речь идет о хищении около 30 млн акций МТС. Их общая стоимость - 7,1 млрд руб. При расследовании Хандошко дала показания об обстоятельствах преступления и других участниках схемы.

Уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве следственное управление ФСБ завело 20 мая в отношении неустановленных лиц. Как полагает следствие, фигуранты «дела брокеров» обманом получили право на принадлежащие потерпевшему приблизительно 30 млн акций ПАО «МТС».

Ранее стало известно, что бывшего зама Набиуллиной объявили в розыск по делу о хищении 4 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Уголовное ДелоМошенничество

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