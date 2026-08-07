СМИ: Ряд европейских стран отказались поставлять Киеву ракеты Patriot
Несколько стран Европы отказались отправить Украине ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.
Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа пыталась побудить некоторые европейские страны передать Киеву ракеты. Однако эти государства отказали в просьбе, поскольку опасаются ослабления своей обороны.
По словам неназванного украинского чиновника, сейчас ракет-перехватчиков для Patriot нет, и вряд ли удастся найти их «в большом количестве» в ближайшие месяцы.
Ранее Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в передаче 300 ракет Patriot для защиты украинской энергоинфраструктуры зимой, пишет 360.ru.
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