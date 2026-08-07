СМИ: Ряд европейских стран отказались поставлять Киеву ракеты Patriot

Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа пыталась побудить некоторые европейские страны передать Киеву ракеты. Однако эти государства отказали в просьбе, поскольку опасаются ослабления своей обороны.

По словам неназванного украинского чиновника, сейчас ракет-перехватчиков для Patriot нет, и вряд ли удастся найти их «в большом количестве» в ближайшие месяцы.

Ранее Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в передаче 300 ракет Patriot для защиты украинской энергоинфраструктуры зимой, пишет 360.ru.

