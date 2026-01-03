Власти Венесуэлы сообщили о погибших в результате авиаударов США

В результате атаки США по Венесуэле есть погибшие, среди жертв есть и военные, и гражданские лица, заявила вице-президент Делси Родригес.

В МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы

Она осудила «жестокую, варварскую форму агрессии» против ее страны.

Родригес также потребовала от американских властей представить доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена живы.

Мадуро, о захвате которого заявил ранее президент США Дональд Трамп, «предстанет перед правосудием за свои преступления», сообщил замгоссекретаря США Кристофер Ландау.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз пристально следит за ситуацией в Венесуэле и считает, что Мадуро «не имеет достаточной легитимности».

Напомним, ночью 3 января США атаковали Венесуэлу. На фоне этого президент страны Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Дональд ТрампНиколас МадуроСШАПогибшиеВенесуэла

