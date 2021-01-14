Власти США внесли компанию Xiaomi в черный список

Администрация США внесла в список девяти запрещенных для американских инвесторов компаний производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на международное агентство Рейтерс.

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По данным агентства, американские инвесторы должны вывести активы из фирм КНР, которые попали в черный список, до 11 ноября 2021 года. Причиной для такого решения стала связь этих компаний "с военными".

Действующий президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, с 11 января 2021 года запрещающий гражданам и компаниям США приобретать акции фирм, которые связаны с вооруженными силами КНР. По мнению Трампа, средства этих корпораций тратятся на усиление военно-промышленного комплекса Китая.

Ранее власти США внесли в санкционный список 45 российских компаний. Первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенев в беседе с НСН отметил, что США таким образом продемонстрировали опасения конкуренции "со стороны российских высокотехнологических компаний".

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СмартфоныКитайСанкции США
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