Экономист объяснил, почему доллара по 65 рублей не будет
Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, какие факторы будут влиять на курс рубля в наступившем году.
Курс рубля ждет укрепление до 65-70 рублей за доллар в 2021 году, говорится в исследовании швейцарского банка Credit Suisse. Экономист Денис Ракша в эфире НСН, однако, заявил, что не видит поводов поводов для этого.
«Предпосылок для укрепления рубля нет. Вообще главной предпосылкой для укрепления рубля является цена на нефть. Поскольку денег от нефти стало меньше, а бюджет и экономика от нефти зависеть меньше не стали, то падение нефтяных цен и объемов продаж компенсируется курсом рубля. Чем меньше валюты, тем ниже курс рубля и тем лучше себя чувствует бюджет», - сказал экономист.
По его словам, ситуация в мире с коронавирусом и экономикой вряд ли резко изменится в лучшую сторону.
«Полагаю, что пандемия останется с нами в этом году, и рассчитывать, что мировая экономика начнет восстанавливаться, не стоит. Я ни одного серьезного аналитика с такими прогнозами не видел. А это значит, что продажи нефти и цены на нее расти не будут. То есть рублю укрепляться не на чем», - отметил экономист.
С другой стороны - санкции со стороны США никуда не денутся.
«Можно долго рассказывать, почему их будет больше и они будут более ощутимыми, но общая логика такая – к власти приходит Байден, которому нужно показать себя. С другой стороны, в этом году в России выборы, по этому поводу можно ожидать различных протестных акций. Так что и фактор смены администрации в США, и фактор выборов в России играет на то, что число и сила санкций только вырастут. Это тоже бьет по курсу нацвалюты. При этом фактор санкций будет действовать весь год, так как хотя сами они являются разовыми акциями, но ожидания этих санкций, обсуждение их масштабов, отыгрывание новостей об их введении – все это будет давить на курс рубля весь год», - предрек экономист.
Ранее в среду сообщалось, что эксперты The Economist признали российский рубль одной из самых недооценённых валют в мире на основании обновлённого варианта индекса бигмака. Он рассчитывается с 1986 года, исходя из утверждения, что одинаковые товары не должны отличаться по цене во всех странах, если же этот принцип не соблюдается, значит, курс местной валюты занижен или завышен.
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