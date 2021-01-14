Экономист объяснил, почему доллара по 65 рублей не будет

По его словам, ситуация в мире с коронавирусом и экономикой вряд ли резко изменится в лучшую сторону.

«Полагаю, что пандемия останется с нами в этом году, и рассчитывать, что мировая экономика начнет восстанавливаться, не стоит. Я ни одного серьезного аналитика с такими прогнозами не видел. А это значит, что продажи нефти и цены на нее расти не будут. То есть рублю укрепляться не на чем», - отметил экономист.

С другой стороны - санкции со стороны США никуда не денутся.

«Можно долго рассказывать, почему их будет больше и они будут более ощутимыми, но общая логика такая – к власти приходит Байден, которому нужно показать себя. С другой стороны, в этом году в России выборы, по этому поводу можно ожидать различных протестных акций. Так что и фактор смены администрации в США, и фактор выборов в России играет на то, что число и сила санкций только вырастут. Это тоже бьет по курсу нацвалюты. При этом фактор санкций будет действовать весь год, так как хотя сами они являются разовыми акциями, но ожидания этих санкций, обсуждение их масштабов, отыгрывание новостей об их введении – все это будет давить на курс рубля весь год», - предрек экономист.

Ранее в среду сообщалось, что эксперты The Economist признали российский рубль одной из самых недооценённых валют в мире на основании обновлённого варианта индекса бигмака. Он рассчитывается с 1986 года, исходя из утверждения, что одинаковые товары не должны отличаться по цене во всех странах, если же этот принцип не соблюдается, значит, курс местной валюты занижен или завышен.

