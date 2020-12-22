Испугались конкуренции? В Госдуме сравнили новые санкции США с «выстрелом в ногу»

По его мнению, действия американских властей не несут «ничего нового», поскольку попытки помешать созданию и выпуску нового среднемагистрального самолета МС-21 путем блокирования поставок по ранее заключенным контрактам композитных материалов для «черного крыла» уже предпринимались. Эти попытки, однако, привели к тому, что в кратчайшие сроки была создана замена отечественного производства.

«Предприятия работают на опережение, предполагая, что добросовестной конкуренции, в том числе и по принципам международного права, Всемирной торговой организации, от наших оппонентов дождаться нельзя…Поэтому считаю, что здесь в очередной раз американцы стреляют себе в ногу. Будем надеяться, что у них вместо этой ноги протез и им не больно», - подчеркнул собеседник НСН.

В качестве российских ответов на попытки сдерживания экономического и технологического развития РФ Гутенев назвал успешное импортозамещение и вытеснение зарубежных брендов с рынка. Кроме того, он предполагает, что новые санкции это «рефлексия на принятые Госдумой в последний день весенней сессии закон о квотировании».

«Лучший ответ - дальше проводить политику импортозамещения, диверсификацию ОПК. К слову, второй год подряд бюджет на оборону Госдума принимает меньше, чем в предыдущие годы. То есть мы не даем втянуть нас в гонку вооружений, и попытка экономико-политического сдерживания развития нашей страны, мне кажется, показала полную несостоятельность», - заключил депутат Госдумы.

Ранее НСН сообщала, что Евросоюз продлил экономические санкции против России ещё на полгода. Согласно ранее принятым решениям санкции против России действовали до 31 января 2021 года. Совет ЕС принял решение продлить данные ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2021 года.

