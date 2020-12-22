Испугались конкуренции? В Госдуме сравнили новые санкции США с «выстрелом в ногу»
Первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике в эфире НСН выразил надежду, что у американцев вместо этой ноги протез и им не больно.
Американские власти внесли в новый санкционный список почти 60 китайских и 45 российских компаний, которые сотрудничают с ВС своих стран и, под данным Вашингтона, являются «конечными военными пользователями». Согласно перечню, который опубликовало Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США, в список попали не только Служба внешней разведки, Министерство обороны, но и корпорация «Иркут», «Гражданские самолеты Сухого», «Вертолеты России», госкорпорация «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом». Предполагается, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенев в беседе с НСН отметил, что новыми санкциями США продемонстрировали «опасения конкуренции со стороны российских высокотехнологических компаний».
«Можно умозрительно понять попытки противодействовать эффективной работе Службы внешней разведки и других схожих структур. Но введение санкций против Объединенной авиационной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, «Ростеха», где огромные объемы сугубо гражданской продукции, причем в изолированных структурах, наверное, говорит о том, что как и по «Северному потоку-2», и другим значимым проектам идет политика экономического сдерживания», - сказал Гутенев.
По его мнению, действия американских властей не несут «ничего нового», поскольку попытки помешать созданию и выпуску нового среднемагистрального самолета МС-21 путем блокирования поставок по ранее заключенным контрактам композитных материалов для «черного крыла» уже предпринимались. Эти попытки, однако, привели к тому, что в кратчайшие сроки была создана замена отечественного производства.
«Предприятия работают на опережение, предполагая, что добросовестной конкуренции, в том числе и по принципам международного права, Всемирной торговой организации, от наших оппонентов дождаться нельзя…Поэтому считаю, что здесь в очередной раз американцы стреляют себе в ногу. Будем надеяться, что у них вместо этой ноги протез и им не больно», - подчеркнул собеседник НСН.
В качестве российских ответов на попытки сдерживания экономического и технологического развития РФ Гутенев назвал успешное импортозамещение и вытеснение зарубежных брендов с рынка. Кроме того, он предполагает, что новые санкции это «рефлексия на принятые Госдумой в последний день весенней сессии закон о квотировании».
«Лучший ответ - дальше проводить политику импортозамещения, диверсификацию ОПК. К слову, второй год подряд бюджет на оборону Госдума принимает меньше, чем в предыдущие годы. То есть мы не даем втянуть нас в гонку вооружений, и попытка экономико-политического сдерживания развития нашей страны, мне кажется, показала полную несостоятельность», - заключил депутат Госдумы.
Ранее НСН сообщала, что Евросоюз продлил экономические санкции против России ещё на полгода. Согласно ранее принятым решениям санкции против России действовали до 31 января 2021 года. Совет ЕС принял решение продлить данные ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2021 года.
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