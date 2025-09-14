Власти Румынии рассказали о беспилотнике в воздушном пространстве страны

Его обнаружили два истребителя F-16. Он находился в 20 км к юго-западу от села Килии-Веке. Позднее беспилотник исчез с радаров.

Глава военного ведомства Ионут Моштяну заявил, что F-16 были близки к тому, чтобы сбить БПЛА. По его словам, «провокации со стороны России происходят практически каждую неделю».

Ранее большинство стран ООН не подписали заявление о причастности РФ к дронам в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

