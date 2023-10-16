Власти работают над выездом россиян из зоны палестино-израильского конфликта

На совещании у президента РФ Владимира Путина он указал, что соответствующая работа проводится «по линии посольств и российского представительства при Палестинской национальной автономии», других дипломатических ведомств.

«Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнёрами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска наших граждан», - заключил Рябков.

Ранее Владимир Путин заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта находится много граждан России, они есть «как с одной так и с другой стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

