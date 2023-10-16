Власти работают над выездом россиян из зоны палестино-израильского конфликта
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия работает над вопросом выезда россиян из зоны риска палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС.
На совещании у президента РФ Владимира Путина он указал, что соответствующая работа проводится «по линии посольств и российского представительства при Палестинской национальной автономии», других дипломатических ведомств.
«Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнёрами и единомышленниками по политической линии для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска наших граждан», - заключил Рябков.
Ранее Владимир Путин заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта находится много граждан России, они есть «как с одной так и с другой стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru