«Шеврон на плече Бога - это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки Передоз», - сказала дипломат в беседе с изданием «Известия».

Зеленский в своем пасхальном обращении заявил, что у Бога на плече шеврон с флагом Украины.

Ранее президент Украины призвал армию страны готовиться к новому этапу боевых действий. По его мнению, РФ намерена расширить масштабы своего наступления, передает «Радиоточка НСН».

