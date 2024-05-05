Захарова назвала «передозом» слова Зеленского про шеврон на плече у Бога
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента Владимира Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога.
«Шеврон на плече Бога - это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки Передоз», - сказала дипломат в беседе с изданием «Известия».
Зеленский в своем пасхальном обращении заявил, что у Бога на плече шеврон с флагом Украины.
Ранее президент Украины призвал армию страны готовиться к новому этапу боевых действий. По его мнению, РФ намерена расширить масштабы своего наступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru