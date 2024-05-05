«Динамо» обыграло «Сочи» и возглавило турнирную таблицу РПЛ
Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Динамо» отличились Константин Тюкавин, Бителло и Муми Нгамале. У гостей ворота противника поразили Сауль Гуарирапа и Игнасио Сааведра.
«Динамо» набрало 50 очков и стало лидером чемпионата России по футболу, сместив с первой строчки «Зенит». «Сочи» остается на последнем месте с 20 очками.
В 26-м туре «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 0:1. Поражение стало для петербуржцев вторым подряд, отмечает «Радиоточка НСН».
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