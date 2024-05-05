Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» актер Бернард Хилл

Актер скончался утром 5 мая. Причина смерти не названа.

Хилл родился в Манчестере в 1944 году. Российскому зрителю он известен по роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец» и капитана Эдварда Джона Смита в «Титанике».

В конце апреля на 84-м году жизни скончался снявшийся в сериале «Спасатели Малибу» американский актер Зак Норман, передает «Радиоточка НСН».

