Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» актер Бернард Хилл

Британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в фильмах «Властелин колец» и «Титаник», умер в возрасте 79 лет. Об этом пишет газета Daily Mail.

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Актер скончался утром 5 мая. Причина смерти не названа.

Хилл родился в Манчестере в 1944 году. Российскому зрителю он известен по роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец» и капитана Эдварда Джона Смита в «Титанике».

В конце апреля на 84-м году жизни скончался снявшийся в сериале «Спасатели Малибу» американский актер Зак Норман, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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