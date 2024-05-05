Умер сыгравший короля Теодена во «Властелине колец» актер Бернард Хилл
5 мая 202418:15
Британский актер Бернард Хилл, известный по ролям в фильмах «Властелин колец» и «Титаник», умер в возрасте 79 лет. Об этом пишет газета Daily Mail.
Актер скончался утром 5 мая. Причина смерти не названа.
Хилл родился в Манчестере в 1944 году. Российскому зрителю он известен по роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец» и капитана Эдварда Джона Смита в «Титанике».
В конце апреля на 84-м году жизни скончался снявшийся в сериале «Спасатели Малибу» американский актер Зак Норман, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru