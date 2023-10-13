Разговор Путина с Нетаньяху пока не планируется
13 октября 202315:29
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока не планируется разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Пока нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее российский лидер заявил, что Москва готова выступить в качестве посредника в конфликте Израиля и Палестины для урегулирования ситуации.
По словам Путина, Россия выступает за остановку кровопролития немедленно, так как потери среди мирного населения недопустимы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru