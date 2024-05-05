В ФРГ на матче региональной лиги по футболу пострадали 155 полицейских

На матче региональной футбольной лиги Германии между берлинским «Динамо» и «Энерги» из Коттбуса пострадали 155 стражей порядка, сообщил телеканал RBB.

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Встреча прошла 4 мая. В ходе игры вспыхнули беспорядки, из-за чего пришлось прервать матч. Причиной послужило агрессивное поведение фанатов команд.

Отмечается, что большинство полицейских пострадали от воздействия перцового спрея. Задержано 74 участника беспорядков.

Ранее леверкузенский «Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Подопечные Хаби Алонсо побили рекорд по серии без поражений в XXI веке в Европе, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/polizeiberlin
ТЕГИ:БеспорядкиФутболГермания

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