СМИ: в Ейске Краснодарского края трое детей вылетели с аттракциона

Инцидент произошел в парке Поддубного. На аттракционе «Лавица» отлетела защита, за которую держались дети. Две девочки и мальчик вылетели в разные стороны.

Госпитализирован пострадавший мальчик. Девочки получили легкие травмы.

В октябре 2023 года посетитель московского парка развлечений «Остров мечты» впал в кому во время катания на американских горках «Полет в тоннеле», передает «Радиоточка НСН».

