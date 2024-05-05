СМИ: в Ейске Краснодарского края трое детей вылетели с аттракциона
5 мая 202419:17
В городе Ейске Краснодарского края во время катания на аттракционе пострадали трое несовершеннолетних, пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в парке Поддубного. На аттракционе «Лавица» отлетела защита, за которую держались дети. Две девочки и мальчик вылетели в разные стороны.
Госпитализирован пострадавший мальчик. Девочки получили легкие травмы.
В октябре 2023 года посетитель московского парка развлечений «Остров мечты» впал в кому во время катания на американских горках «Полет в тоннеле», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru