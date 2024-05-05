СМИ: в Ейске Краснодарского края трое детей вылетели с аттракциона

В городе Ейске Краснодарского края во время катания на аттракционе пострадали трое несовершеннолетних, пишет Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел в парке Поддубного. На аттракционе «Лавица» отлетела защита, за которую держались дети. Две девочки и мальчик вылетели в разные стороны.

Госпитализирован пострадавший мальчик. Девочки получили легкие травмы.

В октябре 2023 года посетитель московского парка развлечений «Остров мечты» впал в кому во время катания на американских горках «Полет в тоннеле», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиАттракционыКраснодарский Край

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