Украинский беспилотник атаковал город Шебекино Белгородской области
5 мая 202417:59
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области с помощью беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в городе произошло падение дрона с последующей детонацией. Пострадавших нет.
«Есть повреждения - выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке», - уточнил губернатор.
Накануне два украинских беспилотника атаковали село Муром в Белгородской области. Пострадавших нет, повреждена опора линии электропередачи, передает «Радиоточка «НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru