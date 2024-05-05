Украинский беспилотник атаковал город Шебекино Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области с помощью беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородское село Старый Хутор попало под обстрел ВСУ

По его словам, в городе произошло падение дрона с последующей детонацией. Пострадавших нет.

«Есть повреждения - выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке», - уточнил губернатор.

Накануне два украинских беспилотника атаковали село Муром в Белгородской области. Пострадавших нет, повреждена опора линии электропередачи, передает «Радиоточка «НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ШебекиноБеспилотникиУкраина

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