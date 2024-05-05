В Москве курьер на электровелосипеде сбил ребенка
На улице 15-я парковая на востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил 12-летнего мальчика, сообщила в своем Telegram-канале столичная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел, когда ребенок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент горел зеленый сигнал светофора.
Мальчика доставили в медицинское учреждение. Прокуратура Восточного административного округа Москвы контролирует привлечение курьера к ответственности.
Ранее на Краснобогатырской улице на востоке Москвы автомобиль сбил молодого человека на электросамокате. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru