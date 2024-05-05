СМИ: США приостановили оказание военной помощи Израилю

Администрация США впервые с октября 2023 года приостановила оказание военной помощи Израилю. Об этом пишет портал Axios.

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Издание ссылается на двух высокопоставленных израильских чиновников. По их словам, США прекратили поставку боеприпасов.

В материале говорится, что власти Израиля серьезно обеспокоены приостановкой военной помощи и начали выяснять причины.

Ранее заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что пять подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) виновны в нарушениях прав человека. Также Вашингтон указывал на недопустимость военной операции в Рафахе на юге сектора Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:Сектор ГазаСШАИзраиль

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