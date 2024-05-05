СМИ: США приостановили оказание военной помощи Израилю

Издание ссылается на двух высокопоставленных израильских чиновников. По их словам, США прекратили поставку боеприпасов.

В материале говорится, что власти Израиля серьезно обеспокоены приостановкой военной помощи и начали выяснять причины.

Ранее заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что пять подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) виновны в нарушениях прав человека. Также Вашингтон указывал на недопустимость военной операции в Рафахе на юге сектора Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

