СМИ: США приостановили оказание военной помощи Израилю
Администрация США впервые с октября 2023 года приостановила оказание военной помощи Израилю. Об этом пишет портал Axios.
Издание ссылается на двух высокопоставленных израильских чиновников. По их словам, США прекратили поставку боеприпасов.
В материале говорится, что власти Израиля серьезно обеспокоены приостановкой военной помощи и начали выяснять причины.
Ранее заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что пять подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) виновны в нарушениях прав человека. Также Вашингтон указывал на недопустимость военной операции в Рафахе на юге сектора Газа, напоминает «Радиоточка НСН».
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