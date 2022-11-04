Власти Португалии введут четырехдневную рабочую неделю

Кабинет министров Португалии принял решение провести пробный переход на четырехдневную неделю летом 2023 года. Сокращенный рабочий график введут и для частной, и для государственной сфер. Власти принимают от работодателей заявки об участии в эксперименте до начала 2023 года.

По мнению куратора проекта Педро Гомеша, первый этап покажет, заинтересованы португальские предприятия в такой системе или нет. В случае удачи четырехдневку введут в государственной сфере в 2024 году.

Также власти намерены изучить разницу между обычной рабочей неделей и сокращенной.

В России пора вводить эксперимент по сокращению рабочей недели, а вот на четырехдневку переходить пока рано, но в перспективе – возможно, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Я уверена, что нам уже пора глобально подойти к этой проблеме. Пора вообще пересмотреть график рабочего времени, потому что 40-часовая рабочая неделя – это достояние советских профсоюзов и Октябрьской революции, то есть более чем столетней давности. Сначала это был восьмичасовой рабочий день и шестидневная рабочая неделя, ближе к середине века мы перешли на 40-часовую рабочую неделю, то есть пятидневку. Но с тех пор уже прошли десятилетия, и пора двигаться дальше. За это время интенсивность труда катастрофически возросла, люди стали выгорать на работе, а мы с вами еще и перерабатываем… Все должно идти поэтапно. Сейчас мы просто остановим производство, если перейдем сразу на четырехдневную рабочую неделю. Но в дальнейшем – да, это возможно. Но, наверное, не в этом десятилетии»», - сказала Бессараб.

