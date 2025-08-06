СМИ: Белый дом положительно оценил визит спецпосланника Уиткоффа в Москву

В Белом доме высоко оценили прошедшую в Кремле встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Собеседник агентства отметил, что переговоры прошли «хорошо» и, по мнению Вашингтона, Москва демонстрирует готовность к дальнейшему взаимодействию с Соединенными Штатами.