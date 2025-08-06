СМИ: Белый дом положительно оценил визит спецпосланника Уиткоффа в Москву
В Белом доме высоко оценили прошедшую в Кремле встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
Собеседник агентства отметил, что переговоры прошли «хорошо» и, по мнению Вашингтона, Москва демонстрирует готовность к дальнейшему взаимодействию с Соединенными Штатами.
Уиткофф прибыл в российскую столицу в среду.
Визит стал одним продолжением контактов на высоком уровне между представителями новой администрации США и Кремлем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru