СМИ: США введут вторичные санкции против России в ближайшую пятницу
США намерены ввести вторичные санкции против России уже в пятницу, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Речь идет о мерах в отношении третьих стран, продолжающих закупки российской нефти, несмотря на отсутствие мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Ранее Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российские товары и ужесточить давление на тех, кто поддерживает торговые отношения с РФ в обход ограничений. Однако президент США Дональд Трамп, подписавший накануне указ о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии за ее сделки с российской нефтью, признал, что не уверен в эффективности подобных мер против Москвы.
В свою очередь, в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия адаптировалась к санкционному давлению. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна «выработала иммунитет» к ограничениям, которые Запад усиливает с 2014 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru