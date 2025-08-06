СМИ: США введут вторичные санкции против России в ближайшую пятницу

Ранее Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российские товары и ужесточить давление на тех, кто поддерживает торговые отношения с РФ в обход ограничений. Однако президент США Дональд Трамп, подписавший накануне указ о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии за ее сделки с российской нефтью, признал, что не уверен в эффективности подобных мер против Москвы.

В свою очередь, в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия адаптировалась к санкционному давлению. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страна «выработала иммунитет» к ограничениям, которые Запад усиливает с 2014 года, передает «Радиоточка НСН».

