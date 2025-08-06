На американской военной базе Форт Стюарт произошла стрельба, есть пострадавшие

На военной базе Форт Стюарт в американском штате Джорджия произошел инцидент со стрельбой, в результате которого имеются пострадавшие. Об этом сообщается в официальном заявлении базы.

По информации командования, около 11:04 по местному времени (18:04 мск) на территории 2-й бронетанковой бригадной боевой группы была зафиксирован стрельба.

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После этого объект был переведен в режим локдауна, к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Иные детали инцидента, включая число пострадавших и возможные мотивы стрелка, пока не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:СтрельбаСШАВоенная База

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