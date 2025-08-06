Трампа сравнили с Байденом и обвинили в сдаче позиций

Эксперт отметил, что Трамп в нынешнем сроке во многом повторяет политическую линию своего предшественника Джо Байдена, отказавшись от курса на радикальные реформы.

По его мнению, американский истеблишмент полностью подчинил себе главу государства, и теперь курс Белого дома не отличается от того, что был при демократе Байдене, передает «Радиоточка НСН».

