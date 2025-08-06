Трампа сравнили с Байденом и обвинили в сдаче позиций
Президент США Дональд Трамп теряет поддержку избирателей, поскольку не реализовал ключевые предвыборные обещания, заявил в эфире телеканала «ОТР» директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов.
По его словам, Трамп пришел к власти с заявлением о борьбе с так называемым «глубинным государством», однако «дело Эпштейна» показало, что именно этот истеблишмент подавил любую попытку президента изменить систему.
Эксперт отметил, что Трамп в нынешнем сроке во многом повторяет политическую линию своего предшественника Джо Байдена, отказавшись от курса на радикальные реформы.
По его мнению, американский истеблишмент полностью подчинил себе главу государства, и теперь курс Белого дома не отличается от того, что был при демократе Байдене, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru