США заявили о невозможности силового завершения конфликта на Украине

Военный конфликт на территории Украины не может быть урегулирован силовыми методами, заявил в эфире телеканала Newsmax постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, боевые действия продолжают уносить жизни, но военное решение не приведет к окончанию противостояния.