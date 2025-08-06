США заявили о невозможности силового завершения конфликта на Украине

Военный конфликт на территории Украины не может быть урегулирован силовыми методами, заявил в эфире телеканала Newsmax постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, боевые действия продолжают уносить жизни, но военное решение не приведет к окончанию противостояния.

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Уитакер подчеркнул, что приоритетом для Вашингтона остается прекращение кровопролития. Заявление прозвучало на фоне визита спецпредставителя США по России и Украине Стива Уиткоффа в Москву, состоявшегося в тот же день.

Представитель США при НАТО также прокомментировал изменение стратегии в оказании помощи Киеву. Он напомнил, что в отличие от предыдущей администрации, нынешний президент Дональд Трамп предложил передавать вооружение через партнеров по НАТО и Канаду, которые закупают американское оружие и самостоятельно передают его Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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