Власти Польши и Украины обсудят в Варшаве блокаду КПП

Представители правительства Польши и Украины встретятся 28 марта в Варшаве для обсуждения ситуации с блокировкой движения на контрольно-пропускных пунктах. Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

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По его словам, на встрече планируется найти решения для защиты польских фермеров, передает Polskieradio24. Туск подчеркнул, что «польские фермеры могут на него рассчитывать». Вместе с тем премьер отметил, что польские власти согласовали внесение КПП на границе с Украиной в перечень критической инфраструктуры. Это поможет обеспечить их полную пропускную способность при транспортировке на Украину военной техники, боеприпасов и гуманитарной помощи. Туск подчеркнул, что Польша «будет и дальше поддерживать Украину всеми доступными способами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал Туску, а также президенту Польши Анджею Дуде встретиться для обсуждения этого вопроса на украинско-польской границе до 24 февраля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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