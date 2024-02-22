Власти Польши и Украины обсудят в Варшаве блокаду КПП
Представители правительства Польши и Украины встретятся 28 марта в Варшаве для обсуждения ситуации с блокировкой движения на контрольно-пропускных пунктах. Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск.
По его словам, на встрече планируется найти решения для защиты польских фермеров, передает Polskieradio24. Туск подчеркнул, что «польские фермеры могут на него рассчитывать». Вместе с тем премьер отметил, что польские власти согласовали внесение КПП на границе с Украиной в перечень критической инфраструктуры. Это поможет обеспечить их полную пропускную способность при транспортировке на Украину военной техники, боеприпасов и гуманитарной помощи. Туск подчеркнул, что Польша «будет и дальше поддерживать Украину всеми доступными способами».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал Туску, а также президенту Польши Анджею Дуде встретиться для обсуждения этого вопроса на украинско-польской границе до 24 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru